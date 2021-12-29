В сети показали фото Софийской площади 1980-х годов с аншлагом туристов

В Киеве в 1981 году на Софийскую площадь (тогда Богдана Хмельницкого) приезжали туристические автобусы со всего СССР. Люди прибывали сюда, чтобы своими глазами увидеть древний собор.

Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядело это место 40 лет назад.

"Площадь Богдана Хмельницкого, 1981 год. Фото А. Богданова", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что пользователи соцсети поделились своими воспоминаниями, которые связаны с этим местом.

В частности, Елена Самойленко рассказала, что пассажиры автобусов, кроме осмотра Софийского собора, также бежали закупаться в столичных магазинах.

"Мой дом. Мои окна на первом этаже. Невыносимая вонища выхлопами. Львовские автобусы дымили страшным чёрным дымом, это считалось нормальным. "Туристы" из них валили в противоположную от собора сторону – в гастроном на углу Владимирской и Большой Житомирской. Тетки из Твери и Пензы, отоварившись сливочным маслом и колбасой, рыдали на скамеечках возле Собора", – написала киевлянка.

Софийская площадь – в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой, Софийской и Рыльским переулком.

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