В Минкульте рассказали, когда комиссия завершит работу на территории Киево-Печерской лавры

На следующей неделе специальная комиссия Минкульта планирует завершить работу на територии Киево-Печерской лавры. После этого будут объявлены выводы специалистов о состоянии объектов.

Видео дня

Об этом рассказала директор департамента культурного наследия МКИП Украины Марианна Томин, передает телеканал "Киев". Ранее специалисты выявляли факты повреждения имущества заповедника.

По ее словам, комиссия продолжает работать на территории Лавры и принимать на баланс государства объекты. Специалисты проверяют достопримечательности местного и национального значения, относящиеся к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

"По поводу состояния – я такого столкновения контрастов давно уже не встречала… Есть помещение в идеальном состоянии, техническом прежде всего, но часть есть, которые просто в неудовлетворительном техническом состоянии", – подчеркнула Томин.

Она уточнила, что среди таких объектов – Корпус №112, в котором после пожара не были проведены противоаварийные и ремонтные работы.

"Я думаю, когда мы уже на следующей неделе (с 15 по 21 мая. – Ред.) финишируем с работой комиссии, то в промежутке между тем, когда на ее работе будет поставлена точка и когда будут готовить официальное заключение, можно будет дать более расширенную". картину. И в техническом состоянии и других деталей проверки", – резюмировала Томин.

Напомним, 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания работы специальной комиссии на территории Киево-Печерской лавры в пещерах, где хранятся мощи, будет проведена реконструкция. Затем будет решаться вопрос о возобновлении монашеской жизни для отказавшихся от УПЦ МП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!