С Паши 'Мерседеса' пытаются сделать мученика, а в Киево-Печерской лавре собирали пожертвование ему на залог. Фото

В Киево-Печерской лавре собирали деньги на залог митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, более известному как "Паша Мерседес". Человека, который, по информации правоохранителей, отрицал существование Украины как суверенного государства, пытаются выставить "мучеником".

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Соответствующее фото на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Андрей Ковалев. В настоящее время священник московского патриархата находится в СИЗО.

"Пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных Сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, – в Киево-Печерской Лавре адепты московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента кремля!!! Так называемого "митрополита Павла" гражданина Петра Лебедя, как он сам просил его называть не "Паша Мерседес", а "Паша Тесла", – написал Ковалев.

По его словам, ящик для пожертвований на залог был установлен в храме святого Агапита Печерского. Отметим, "пожертвования на залог при митрополите Павле" также пытались собирать через электронные сервисы.

"Сервисы приема благотворительной помощи Киево-Печерской Лавре на данный момент, к сожалению, заблокированы. Спасибо за помощь, получили за 16.07.2023 г. 451 000 грн", – говорится в сообщении на официальном сайте УПЦ МП.

Позже стало известно, что табличку с призывом к "пожертвованиям на залог" уже убрали и пока там оставили надпись "На украшение храма".

Следует добавить, что патриарх РПЦ Кирилл обратился к предстоятелям разных церквей и представителям международных организаций с посланием. Он пожаловался на якобы "преследование наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла", заключённого под стражу. Самого Лебедя, в частности, подозревают в разжигании межрелигиозной розни и распространении материалов, оправдывающих российскую агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, более известного как Паша Мерседес, на новых фактах подрывной деятельности против нашей страны. В частности, он отрицал существование Украины как суверенного государства.

В пятницу, 14 июля, бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, более известному как "Паша Мерседес", сменили меру пресечения. Скандального клирика перевели с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона 300 тысяч гривен.

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