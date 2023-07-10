В Киеве завершили первый этап ремонта на улице Богдана Хмельницкого: что сделано. Фото

В Шевченковском районе Киева на улице Богдана Хмельницкого завершили первый этап ремонта дороги. В частности, дорожники обновили покрытие площадью 4762 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На этой локации частично ограничили движение транспорта до 30 сентября.

"На улице Богдана Хмельницкого закончили первый этап ремонта: движение было возобновлено полосами на подъем между улицами Крещатик и Терещенковская", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что специалисты обновили дорожное покрытие площадью 4762 квадратных метров. Кроме того, началось устройство дублирующего наземного перехода у станции метро "Театральная" и пешеходного перехода на перекрестке с улицей Владимирской.

В настоящее время стартовали ремонты полос на спуск. Следующий этап работ – обновление улицы Богдана Хмельницкого от улицы Терещенковской до Владимирской.

"Завершить ремонт брусчаточного покрытия до улицы Владимирской планируют в начале сентября", – резюмировали в КГГА.

Напомним, ранее в столице открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.

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