Несмотря на войну, работы выполняли круглосуточно: в Киеве открыли движение на левобережной развязке Дарницкого моста. Фото

В Киеве открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполняли в круглосуточном режиме.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил основатель компании "Автострада" Максим Шкиль. Строительство имеет особое значение для столицы.

"Движение на левобережной развязке Дарницкого моста открыто! Более 15 лет мост был в недостроенном состоянии. Отсутствие всего комплекса развязок привело к тому, что транспорт не мог использовать Дарницкий мост, как это предусмотрено проектом. Возник дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и мост имени Патона – были перегружены, в то время как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности", – написал Шкиль.

Он напомнил, что проблема проезда для автотранспорта на Левый берег столицы приобрела больший масштаб после начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Тогда движение через Южный мост было ограничено.

"Российское полномасштабное вторжение внесло коррективы в графики строительства, но уже в мае 2022 года Autostrada возобновила весь масштаб работ, чтобы ускорить открытие и минимизировать неудобства для водителей – работы выполняли в круглосуточном режиме за свой счет! Строительство имеет особое значение для столицы. Это первый пример реализации крупного строительного проекта центральной власти в Киеве, в отличие от мостов-долгостроев, годами возводимых в столице! В таком формате "сказано сделано" реализуются все проекты Президентской программы", – резюмировал Шкиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

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