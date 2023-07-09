Кличко рассказал, когда могут открыть движение авто по Подольскому мосту

В Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передаеттелеканал Киев. Работы на этом объекте продолжаются (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я очень хочу, и думаю, что все нормально – дай Бог нас не будет форс-мажоров, через несколько месяцев у нас будет уже автосообщение между левым и правым берегом (по Подольско-Воскресенскому мосту. – Ред.)", – рассказал Кличко.

Добавим, Подольский мостовой переход, который должен соединить раздел с левобережными районами – Воскресенка и Радужный массив – фактически начали возводить в 2003 году. Его строительство неоднократно останавливалось из-за нехватки финансирования, соответственно, дата открытия многократно откладывалась.

Напомним, ранее в столице открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт улицы Энтузиастов в Днепровском районе столицы. В последний раз эту улицу обновляли более 40 лет назад.

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