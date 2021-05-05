Коронавирус в Киеве: на станции метро "Позняки" образовалась огромная очередь. Фото

В Киеве в среду, 5 мая, в вестибюле станции метро "Позняки" образовалась огромная очередь. Столица недавно вышла из "красной зоны" карантина.

Как сообщает издание Сегодня, пассажиры, находясь возле новых турникетов, не соблюдали дистанцию (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Напомним, такие контрольно-пропускные пункты уже работают на станциях: "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь", "Почайна", "Позняки" и "Выдубичи".

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Данные турникеты являются антивандальными и применяются в европейских метрополитенах.

Добавим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Также их будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно решению столичной власти, в Киеве с 1 мая ослабили карантинные ограничения.