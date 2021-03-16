В Киеве на станции метро "Почайна" установили антивандальные турникеты

В Киеве во вторник, 16 марта, станция метро "Почайна" после установки новых турникетов, начала работать в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, монтажные и наладочные работы по установке новых пунктов пропуска завершили досрочно. Они установлены в обоих вестибюлях.

Этот вид турникетов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Напомним, что такие турникеты уже установлены на станциях метро "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

Добавим, что в Киеве на станции метрополитена "Харьковская" 22 февраля, из-за того, что один из вестибюлей временно не работал по причине замены пропускных пунктов, пассажиры в часы пик стояли в огромной очереди.

Отметим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Киеве с 13 по 16 марта из-за замены турникетов не будет работать вестибюль № 2 станции метро "Почайна".