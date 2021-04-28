В Киеве ослабят карантинные ограничения с 1 мая, – Кличко

В Киеве власти приняли решение о ослаблении карантинных ограничений в столице с 1 мая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в среду, 28 апреля.

"Сегодня утром Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из "красной зоны". С 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил. Но призываю жителей столицы, пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что также с 1 мая, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

"Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что будут работать только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах, ибо, если ситуация снова ухудшится – новых ограничений не избежать", – отметил мэр Киева.

Он уточнил, что возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг. Но, принимать посетителей по предварительной записи через электронные сервисы.

В следующую среду, 5 мая, город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Это же касается приема документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение прошлых суток, 27 апреля, зарегистрировали 1070 случаев коронавирусной болезни COVID-19.