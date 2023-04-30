В Киеве зафиксировали незначительное увеличение уровня воды в Днепре: где подтоплены территории

В Киеве в воскресенье, 30 апреля, по сравнению с предыдущими сутками, вода в реке Днепр поднялась на 5 сантиметров. Уровень опасности гидрологических явлений остается на желтом уровне.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. На данный момент в столице не зафиксированы аварийные подтопления.

"По информации Укргидрометцентра по состоянию на утро 30 апреля уровень воды в реке Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 296 см (по Балтийской системе высот). Температура воды +13°С. Колебание уровня воды в последние дни имеет незначительную амплитуду - в По сравнению с предыдущими сутками уровень половодья в пределах столицы увеличился на 5 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается – І (желтый)", – рассказал Попко.

Он добавил, что до критического уровня воды в Днепре остается еще более 1 метра. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около свыше 25 см в разных локациях города. Это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

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