Синоптики – о наводнении в Киеве: пик уже позади, но возможны колебания уровня воды

Согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

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Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичные спасатели продолжают мониторить ситуацию.

"Как сообщает Укргидрометцентр, со вчерашнего вечера уровень воды в Днепре не изменился, а пик весеннего половодья уже в прошлом. Так, по состоянию на 08:00 25 апреля уровень воды в реке Днепр составлял 592 см. над отметкой "0" поста у моста Метро Такой же уровень воды был зафиксирован в 20:00 24 апреля. Это означает, что суточные колебания уровня воды если и происходят, то в пределах 5-10 см, однако общий уровень воды постепенно уменьшается. Критический уровень воды составляет 715 см и более", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе уточнили, что согласно информации синоптиков 25-26 апреля на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление низких приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и в первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 25 апреля, синоптики зафиксировали подъем воды в реке Днепр на 11 сантиметров по сравнению со вчерашним днем. До критичного для города уровня остается еще метр.

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