В Украине возможна вторая волна половодья: какие регионы в зоне риска и когда ждать опасности

По прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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Об этом сообщили в Укргидроэнерго. В компании также назвали находящиеся в зоне риска регионы.

Так, по словам специалистов, сегодня из "красной" зоны опасности подтоплений почти полностью вышли Черкасская и Черниговская области.

В эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру – от Киева до Запорожья, предостерегли в Укргидроэнерго.

"По состоянию на 21 апреля, несмотря на спад весеннего половодья гидроэнергетики, продолжают пропуск воды по сбалансированному графику", – сообщили в компании.

Напомним, что из-за весеннего половодья в четырех областях Украины был объявлен красный уровень опасности – Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской. Еще в двух областях – Киевской и Черниговской – объявили оранжевый уровень.

"В Укргидрометцентре" отметили, что последний раз наводнение такого масштаба было в 2013 году.

Метеорологи ожидают пик половодья на период с 18 по 28 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки подтопили в Украине подтопило более 900 домохозяйств и 225 домов.

В Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

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