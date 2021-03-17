В Киеве за сутки зафиксировали более 1100 случаев COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки, 16 марта, зарегистрировали 1121 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

В Украине на 16 марта зарегистрировано всего 11 833 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников. Госпитализировано – 4887 человек, выздоровели – 5467, умерли – 289.

Отметим, ранее глава КГГА Виталий Кличко призвал правительство Украины расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне.

Кроме того, в Киеве весенние каникулы для учащихся 5-11 классов начнутся на два дня раньше – с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пациентку с положительным тестом на COVID-19 и пораженными легкими выписали из Александровской больницы столицы.