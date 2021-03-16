Кличко призвал правительство ужесточить карантин в "оранжевой" зоне

Глава КГГА Виталий Кличко призвал правительство Украины расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.

Как заявил мэр столицы во время онлайн-брифинга во вторник, 16 марта, города не имеют права усиливать карантин на своих территориях.

"Столичная власть требует вернуть органам местной самоуправления полномочия, которые позволят самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мер. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства. Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мер", – отметил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что это, в частности, касается проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований

Он напомним, что в четверг, 18 марта, в столице запланировано проведение большого футбольного матча. На спортивное мероприятие приедут зрители со всех регионов Украины.

"Около 35 тысяч (человек – Ред.). В нынешней ситуаций это может быть вторым Буковелем", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 марта коронавирусом в Киеве заразились 999 человек, из них 59 – дети.