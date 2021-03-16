В Киеве пациентку с COVID-19 выписали из больницы: в КГГА назвали причину

Столичные власти признают, что ситуация с заболеваемостью в Киеве – тяжелая. Как рассказала OBOZREVATEL одна из заболевших, ее с положительным тестом на COVID-19 и пораженными легкими выписали из Александровской больницы столицы.

В комментарии OBOZREVATEL первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что решение о лечении или выписке больного принимает врач исходя из его состояния.

"Если он (больной – Ред.) может продолжить лечение дома, то его надо выписывать. Тем более, учитывая то, что у нас на сегодня немного сложная ситуация с постельным фондом в больницах. Понимаю недовольство пациента, но решение о необходимости пребывания лица в медицинском учреждении принимает врач. Поверьте, если бы там была угроза здоровью или жизни, то никто бы человек ни выписывал", – подчеркнул Поворозник.

По его словам, в Александровской клинической больнице имеется около 500 коек, которые "оборудованы кислородом". Они заполнены на 90%. Кроме того, медучреждение получит еще 135 реанимационных коек, так как сейчас их пока 70.

Чиновник уточнил, что в других медучреждениях столицы планируется увеличение койкомест для заболевших COVID-19, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе.

"Сегодня имеем около тысячи человек с коронавирусом. Более сотни госпитализированы. Еще есть госпитализированы с подозрением на COVID-19. Обычно, она (болезнь – Ред.) подтверждается, и они (пациенты. - Ред.) остаются в больнице. Поэтому будет увеличение коечного фонда. Больницы всем необходимым обеспечены, включая медикаменты, кислород, меры индивидуальной защиты и так далее", – добавил Поворозник.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что якобы пациенты вынуждены платить за то, чтобы получить доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Я хочу увидеть того человека, который лежит один в изоляции, куда никто не заходит, а у нее просят деньги. То есть человека интубируют на ИВЛ, это уже реанимация, а у нее просят деньги. О чем может идти речь?", – резюмировал чиновник.

По словам директора Александровской клинической больницы Киева Людмилы Антоненко, Министерством здравоохранения Украины разработан и утвержден приказ, которым предусмотрена процедура выписки людей, заразившихся COVID-19.

"Выписываются пациенты с клиническим выздоровлением. И мы уже не ожидаем вирусологического выздоровления. То есть то, что человек выписан с положительным результатом ПЦР теста – это нормально. Все остальное я не могу комментировать, поскольку я не знаю каково состояние пациента", – уточнила медик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 марта коронавирусом в Киеве заразились 999 человек, из них 59 – дети. Согласно данным Минздрава, в Киеве за сутки привились 560 человек. В Украине – 8 928.