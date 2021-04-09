В Киеве несмотря на карантин 4 ресторана пускали посетителей

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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На нарушителей составлены админпротоколы

В Голосеевском районе Киева 8 апреля представители Госпродпотребслужбы столицы совместно с полицейские закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушениями карантина

Как сообщили в пресс-службе КГГА, всего в ходе рейда было проверено 12 ночных заведений.

Так, прекратили работать:

  • ресторан "Passenger gastro bar" на улице Саксаганского, 33/35;

  • ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на улице Большой Васильковской, 48;

  • ресторан "Shah-Plov" на улице Антоновича, 72;

  • ресторан-пиццерия "Mister Cat" на Голосеевском проспекте, 132.

По результатам проверки на руководителей этих заведений было составлено 4 админпротокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Как сообщили OBOZREVATEL в Госпродпотребслужбе, рестораны запускали внутрь посетителей.

Отметим, в Киеве 8 апреля зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили почти 30 тысяч человек.

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