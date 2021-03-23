Врачи Киева о ситуации в больницах и моргах: умерших забирают постоянно. Фото

Из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.

Как рассказала OBOZREVATEL одна из врачей медучреждения, больных размещают не только в палатах, но и в коридорах.

"В нашей больнице уже три отделения сделали сугубо инфекционными. В дальнейшем планируют перевести целый этаж для приема больных коронавирусом. Несколько лет назад в больнице поменяли кровати, а старые отправили на склад. Теперь из-за большого количества больных, их возвращают – людей фактически негде класть. При этом на выходных у нас привозили практически по 50 человек каждый день", – рассказала медик.

Она уточнила, что несмотря на большое количество госпитализированных, больница полностью обеспечена всем необходимым. Недавно на территории здания установили новую кислородную станцию, а также проводятся работы "чтобы протянуть его подачу на все этажи".

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентов, но, к сожалению, не всегда это удается. При этом мы также рискуем, как и все – недавно от осложнений, вызванных коронавирусом, умер заведующий приемного отделения нашей больницы. Он был первоклассным специалистом", – добавила врач.

Медик отметила, что на территории больницы работают два морга – частный и коммунальный. Умерших родственники забирают постоянно.

Добавим, что рядом с медучреждением работает несколько лабораторий, где можно сдать анализы на COVID-19. Несмотря на карантинные ограничения, люди в очередях стоят без соблюдения дистанции, а некоторые без масок.

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