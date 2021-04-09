Кличко рассказал, сколько киевлян получили прививку от COVID-19

В Киеве прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили почти 30 тысяч человек.

Мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24" напомнил, что город получил от Министерства здравоохранения 42,6 тысяч доз вакцины, передает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, он лично ведет переговоры, чтобы столица напрямую от производителя смогло закупить вакцину для киевлян.

"Мы знаем, какая сложная сегодня ситуация с задержкой поставок в другие страны – Германию, Австрию, Францию. Но я делаю на своем уровне все возможное, чтобы Киев получил вакцину. Мы на Киевсовете ранее приняли решение и выделили средства на ее закупку", – отметил Виталий Кличко.

Отметим, что из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.

Кроме того, в Киеве 8 апреля зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр столицы Виталий Кличко показал, как лечат больных COVID-19 в больнице №3 Киева.