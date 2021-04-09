У Києві попри карантин 4 ресторани пускали відвідувачів

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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На порушників складено адмінпротоколи

У Голосіївському районі Києва 8 квітня представники Держпродспоживслужби столиці спільно з поліцейськими закрили 4 ресторани, які працювали з порушеннями карантину.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, усього під час рейду було перевірено 12 нічних закладів.

Так, припинили працювати:

  • ресторан "Passenger gastro bar" на вулиці Саксаганського, 33/35;

  • ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на вулиці Великій Васильківській, 48;

  • ресторан "Shah-Plov" на вулиці Антоновича, 72;

  • ресторан-піцерія "Mister Cat" на Голосіївському проспекті, 132.

За результатами перевірки на керівників цих закладів було складено 4 адмінпротоколи за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Як повідомили OBOZREVATEL в Держпродспоживслужбі, ресторани запускали всередину відвідувачів.

Зазначимо, в Києві 8 квітня зареєстрували 1864 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Крім того, через велику кількість пацієнтів із COVID-19 в Київській міській клінічній лікарні №3 зі складу повернули старі ліжка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали майже 30 тисяч осіб.

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