В Киеве за сутки зарегистрировали более 1800 больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 8 апреля, зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1850 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 19 676 граждан, среди новых больных – 751 ребенок и 552 медработника. Были госпитализированы 4936 человек, летальных случаев – 419. На утро 8 апреля общее количество заражений достигло 1 823 674 человека.

Прививку против коронавируса за сутки получили 18 569 украинцев.

По состоянию на пятницу, 9 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 134,5 млн человек. За минувший день выявили 737 425 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 108,1 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 7 апреля зарегистрировали 1886 случаев коронавирусной болезни COVID-19.