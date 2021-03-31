В Киеве волонтеру отказали в поддержке раненых воинов из зоны ООС

Виктория Довгань Жизнь столицы 11:25, 31.03.2021 Обновлено: 11:43, 31.03.2021

Украинский волонтер Наталья Юсупова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из кафе Киева. Там сотрудница персонала не поддержала ее предложение передать что-то раненым воинам Вооруженных сил в госпиталь или хотя бы поблагодарить их на словах.

Суть истории Юсупова изложила на личной странице в Facebook. Женщина отметила, что некоторые украинцы, благодаря Героям, совершенно забыли о войне и не беспокоятся из-за этого.

"Покупаю обед в госпиталь, ребята заказали вареников и борща. Отстояла очередь, беру много, девушка на кассе: "Это вы на офис?". Говорю: "Нет, раненым в госпиталь. Если хотите, можете ребятам передать что-то вкусное". Она на меня смотрит пустым взглядом и говорит: "Мы таким не занимаемся", – вспоминает Юсупова.

После ответа девушки волонтер предложила ей хотя бы передать ребятам привет и пожелания скорейшего выздоровления. Однако и здесь не нашла понимания собеседницы.

"Она на меня посмотрела, как на инопланетянку, и промолчала. Помню, как во Франции покупала на скидке спортивные костюмы с девушкой-украинкой, которая там живет. Хозяин-француз узнал, что для госпиталя, и не взял денег вообще. А сумма была ну очень приличная", – отреагировала на возникшую ситуацию Юсупова.

"Дело не в деньгах, все дело в отношении. Скоро у нас и доброе слово будет редким дефицитом. Наши воины оградили народ от войны, но многие об этом совсем забыли", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юсупова поделилась историями молодых украинских воинов, которые попали в Киевский военный госпиталь. На войне они получили тяжелейшие ранения – травматическую ампутацию ног. Возраст морпехов не превышает 21-26 лет.

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