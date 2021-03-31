У Києві волонтерці відмовили у підтримці поранених воїнів із зони ООС

Українська волонтерка Наталя Юсупова розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в одному зі кафе Києва. Там співробітниця персоналу не підтримала її пропозицію передати щось пораненим воїнам Збройних сил в госпіталь або хоча б подякувати їм на словах.

Суть історії Юсупова виклала на особистій сторінці у Facebook. Жінка зазначила, що деякі українці, завдяки Героям, абсолютно забули про війну і не турбуються через це.

"Купую обід в госпіталь, хлопці замовили вареників і борщу. Відстояла чергу, беру багато, дівчина на касі: "Це ви на офіс?". Кажу: "Ні, пораненим в госпіталь. Якщо хочете, можете хлопцям передати щось смачне". Вона на мене дивиться порожнім поглядом і каже: "Ми таким не займаємося", – згадує Юсупова.

Після відповіді дівчини волонтерка запропонувала їй хоча би передати хлопцям привіт і побажання якнайшвидшого одужання. Однак і тут не знайшла розуміння співрозмовниці.

"Вона на мене подивилася, як на інопланетянку, і промовчала. Пам'ятаю, як у Франції купувала на знижці спортивні костюми з дівчиною-українкою, яка там живе. Власник-француз дізнався, що для госпіталю, і не взяв грошей взагалі. А сума була ну дуже пристойна", – відреагувала на ситуацію, що виникла, Юсупова.

"Справа не в грошах, вся справа у ставленні. Скоро у нас і добре слово буде рідкісним дефіцитом. Наші воїни захистили народ від війни, але багато хто про це зовсім забув", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юсупова поділилася історіями молодих українських воїнів, які потрапили в Київський військовий госпіталь. На війні вони отримали важкі поранення – травматичну ампутацію ніг. Вік морпіхів не перевищує 21-26 років.