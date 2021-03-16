Репост, важно. Люди, я о госпитале пишу два раза в месяц, это много? Ну Вы хоть реагируйте, это ж не только нужно волонтёрам, война в Украине , не где-то там!

Блогеры, новостные сайты, помогайте нам информационно! Когда меня спрашивают" Правда, что в Киев привезли тяжело раненых?", я в шоке, об этом должны везде писать. Да, правда, привезли и очень тяжёлых.

В одной из палат лежат сразу три бойца с ампутациями, все очень молодые, младшему 21 год, старшему 26. Воину, у которого нет двух конечностей вчера было настолько больно, что он кричал на всю палату. Страшные боли у ребят, у двух морпехов нет по одной ноги до бедра, мучаются, не спят. Доктора делают все возможное и волонтёры стараются.

Мы также проведали ампутантов в ирпенском госпитале, отвезли им соки, йогурты, мясное, фрукты. Их там около 15 человек с ампутацией. В Киевский так же закупаем те же потребности, чтобы у ребят все было.

Через неделю волонтёры едут на фронт и мне нужно купить ещё один очень нужный квадрокоптер, цена 53 тыс, 14 тыс уже есть. Я купила два квадрокоптера для аэророзведки, один за 36 тыс и другой за 52400 грн, купила медрюкзак за 9 тыс, отправила ДУК 10 тыс, оплатила лекарства 14 тыс и купила лекарства почти 5 тыс. расходы большие, все отчёты публикую.

Мы помогаем на фронт, в госпиталях и воинам с различными заболеваниями. На фронте обострение, много раненых за последнее время и есть убитые. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день.

Прошу помочь с покупкой квадрокоптера и спасибо всем, кто помогает за каждую копейку.

Карты для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4141 0204 7676 , обе Монобанк

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