В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидается плохая погода. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 21 ноября, будет преимущественно ясной. В то же время ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В некоторых областях прогнозируют осадки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ночью в западных и северных, а днем в большинстве областей, кроме юга, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).

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Ночью незначительные морозы ожидаются только в Луганской области – до 1 градуса; на севере и востоке от 0 до 4 тепла, на остальной территории +3… +6.

Днем синоптики прогнозируют от 7 до 13 тепла в западных, южных, центральных и северных областях, на востоке +5… +8.

В Киеве также без осадков. Ночью +3… +5, а днем до 11 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление в Украине. Температура воздуха будет достигать 14 градусов.

В то же время в январе и феврале 2022 года ожидаются существенные морозы – до 30 градусов.