Что известно о матери четырех детей, погибшей во время урагана в Киеве

Марина Лисничук
Жизнь столицы
2 минуты
29,7 т.
Что известно о матери четырех детей, погибшей во время урагана в Киеве

Матушка Мария, которую во время урагана в Киеве 20 ноября придавило деревом, от полученных травм погибла на месте происшествия. Без мамы осталось четверо детей.

Знакомые рассказали, что эта женщина была светлым и очень жизнерадостным человеком. Соболезнования ее семье они выразили под постом луцкого священника Валентина Марчука в Facebook.

Известно, что погибшая – супруга настоятеля Преображения Господня в Киеве Сергея Коцара. Ей было 35 лет. Теперь их старшую дочь и трех сыновей протоиерей будет воспитывать сам.

Прихожане храма отметили, что при жизни матушка Мария была ангелом на земле. Ее родным они пожелали терпения и выдержки.

Видео дня
Семья протоиерея Сергея Коцара

"Она всегда делилась любовью со всеми. В храме раздавался ее звонкий голосок. Всегда подойдет, обнимет, утешит, поддержит. Машенька, пусть Бог тебя встретит в своем Царстве. Ангел на земле – это была она", "Искренние соболезнования. Знаю прекрасную семью, пели в хоре… Очень позитивная и веселая Машенька… Так звали ее все. Царство небесное!", "Светлая память. Да дарит Господь терпение и выносливость", – написали знакомые семьи.

Комментарии прихожан и знакомых семьи священника

Напомним: трагический случай произошел в киевском Гидропарке во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского.

Верующие выразили соболезнования семье погибшей
Комментарии знакомых семьи погибшей

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 20 ноября водитель маршрутки сбил двух монахинь, переходивших дорогу. Одну из женщин отбросило на дорогу, а другую задело кузовом транспорта и протянуло несколько километров до конечной остановки. От полученных травм она погибла, это 48-летняя Ольга Дуплеца, монахиня Латинского кафедрального собора Львова.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областисоцсетисмертьураган