Что известно о матери четырех детей, погибшей во время урагана в Киеве

Матушка Мария, которую во время урагана в Киеве 20 ноября придавило деревом, от полученных травм погибла на месте происшествия. Без мамы осталось четверо детей.

Знакомые рассказали, что эта женщина была светлым и очень жизнерадостным человеком. Соболезнования ее семье они выразили под постом луцкого священника Валентина Марчука в Facebook.

Известно, что погибшая – супруга настоятеля Преображения Господня в Киеве Сергея Коцара. Ей было 35 лет. Теперь их старшую дочь и трех сыновей протоиерей будет воспитывать сам.

Прихожане храма отметили, что при жизни матушка Мария была ангелом на земле. Ее родным они пожелали терпения и выдержки.

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"Она всегда делилась любовью со всеми. В храме раздавался ее звонкий голосок. Всегда подойдет, обнимет, утешит, поддержит. Машенька, пусть Бог тебя встретит в своем Царстве. Ангел на земле – это была она", "Искренние соболезнования. Знаю прекрасную семью, пели в хоре… Очень позитивная и веселая Машенька… Так звали ее все. Царство небесное!", "Светлая память. Да дарит Господь терпение и выносливость", – написали знакомые семьи.

Напомним: трагический случай произошел в киевском Гидропарке во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 20 ноября водитель маршрутки сбил двух монахинь, переходивших дорогу. Одну из женщин отбросило на дорогу, а другую задело кузовом транспорта и протянуло несколько километров до конечной остановки. От полученных травм она погибла, это 48-летняя Ольга Дуплеца, монахиня Латинского кафедрального собора Львова.