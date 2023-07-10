В Киеве во время ливня 7 июля выпало рекордное количество осадков

В Киеве в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая накрыла в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Местами уровень воды был более полуметра.

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве. По данным наблюдений метеостанции 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предварительный рекордный показатель 1978 года", – сообщили специалисты.

Напомним, Киев 7 июля накрыла непогода, в результате которой было зафиксировано подтопление в нескольких районах города. Как отметили дорожники, основная причина ЧП – залповый характер проливного дождя, потому что коммунальные службы заранее подготовились и прочистили зливостоки. Ненастье превратило дороги столицы в реки, за ними в буквальном смысле слова плыли автомобили и люди.

Стоит добавить, что весна 2023 вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 10 июля, переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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