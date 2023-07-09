В КГГА объяснили, почему в Киеве затопило дороги, а машины плавали по улицам. Видео

Киев 7 июля накрыла непогода, в результате которой было зафиксировано подтопление в нескольких районах города. Как отметили дорожники, основная причина ЧП – залповый характер ливня, потому что коммунальные службы заранее подготовились и прочистили зливостоки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор". Местами уровень воды был более полуметра (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В результате мощного ливня (7 июля. – Ред.) подтопления возникли в Голосеевском и Печерском районах. Основная причина подтоплений – залповый характер ливня. Ведь в этих и других районах решетки ливнестоков недавно расчистили", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, среди мест подтоплений – бульвар Николая Михновского (бывший бульвар Дружбы Народов). Перед дождем коммунальщики полностью сняли решетки с востока с дождеприемных колодцев и огородили места специальными сигнальными блоками.

"Это сделали, чтобы потоки воды, которые переносят грязь, не засорили решетки. Несмотря на расчистку коллектора и снятые решетки, возникло подтопление. Ведь система не рассчитана на такое количество осадков", – уточнили в пресс-службе.

Стоит добавить, что по словам нашего собеседника в правоохранительных органах, из-за затопленных машин с заявлениями к полицейским обратилось небольшое количество водителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев вечером, 7 июля, снова накрыл мощный ливень. Ненастье превратило дороги столицы в реки, за ними в буквальном смысле слова плыли автомобили и люди.

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