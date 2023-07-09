Дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 10 июля, переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 июля. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 22 -24°С", – рассказали синоптики.

Следует добавить, что, по информации синоптиков, до 12 июля включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Снижение температуры воздуха в ночные часы с 19°С в начале до 15°С в конце недели, дневная температура будет колебаться в пределах 23-27°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 10 июля на смену ясному утру придет облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. На смену мелкому дождю, который начнется после обеда, к вечеру придет дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко побывал в одном из укрытий в Дарницком районе столицы. В помещении почти завершили капитальный ремонт и установили систему автоматизированного открывания дверей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!