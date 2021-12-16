В Киеве в новогоднюю ночь ударит сильный мороз: синоптики рассказали, ждать ли снега

В Киеве на новогодние праздники ожидается облачная погода. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Об этом сообщил портал Gismeteo. Температура в последний день 2021 года составит -8… -12.

Так, согласно прогнозу специалистов, в пятницу, 31 декабря, день будет пасмурны и снежным. В субботу, 1 января 2022 года, в столице также ожидается снежная погода. Температура воздуха -6… -9.

Стоит отметить, что согласно прогнозу, первые девять дней нового года в Киеве будет падать снег. Температура воздуха в среднем составит -9… -12. Первая половина января должна быть морозной.

Видео дня

Напомним, уже пришедшая в Украину зима обещает быть теплее в среднем на 1,5-3 °С, чем предыдущие. Но это не значит, что погода отметится отсутствием арктического холода.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в последние дни текущего года в Украине установится достаточно нехарактерная для зимы погода – будет теплее обычного. Ожидаются колебания температуры около 0 градусов с ночными минусами и дневными плюсами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на следующей неделе в Украину придет серьезное похолодание. Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов.