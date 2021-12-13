Нетипичная погода: народный синоптик уточнил прогноз на День святого Николая и конец декабря

В Украине ожидается достаточно теплая погода в День святого Николая, 19 декабря. Накануне перед праздником может быть небольшой мороз, но в дневные часы будут преобладать плюсовые температуры. Сильных холодов до конца декабря не предвидится.

При этом в большинстве регионов страны в этот день ожидаются небольшие осадки. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать", – уточнил он.

По словам Деркача, вторая декада декабря в целом будет теплой и нетипичной для зимы. В последние дни текущего года в Украине установится достаточно нехарактерная для зимы погода – будет теплее, чем обычно. Ожидаются колебания температуры около 0 градусов с ночными "минусами" и дневными "плюсами".

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Народный синоптик уточнил, что в канун Нового года, 31 декабря, больших холодов ожидать также не стоит.

По данным сервиса Gismeteo, 19 декабря почти во всех регионах Украины ожидаются небольшие осадки – от дождя до снега. Столбик термометра будет колебаться возле отметки 0 градусов.

В Киеве ожидается небольшой снег. Температура ночью будет составлять -3 градуса, днем 0 градусов.

В Одессе в этот день прогнозируется небольшой дождь, сильный ветер и температура на несколько градусов выше, +1…+3 градуса.

Во Львове на Николая возможен небольшой снег с дождем, температура днем около 0 градусов, ночью -2 градуса.

В Чернигове осадков не ожидается, а температурные показатели на Николая будут подобны столичным.

В Харькове 19 декабря может выпасть небольшой снег с дождем. Температура будет колебаться около 0 градусов, с небольшим "плюсом" днем и "минусом" ночью.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях празднования Николая в Украине, а также о том, кто такой Николай Чудотворец и почему он считается одним из самых популярных святых.