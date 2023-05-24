В Киеве в маршрутках №444 начали тестировать бесконтактную оплату: как рассчитаться

В Киеве начали тестировать бесконтактную оплату в маршрутных автобусах № 444. Они перевозят пассажиров на участке "станция метро "Выставочный центр" – улица Метрологическая"

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В скором времени количество маршрутов увеличится.

"Платить за проезд в маршрутке бесконтактно? Уже тестируем! Присоединяйтесь и вы. Первой ласточкой стала маршрутка №444 сообщением "станция метро "Выставочный центр" – улица Метрологическая". Чтобы заплатить, достаточно приложить банковскую карту с PayPass или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что кроме этого оплатить проезд можно Карткой Киевлянина или из Кошелька на вашей транспортной карте "Киев Цифровой".

Напомним, в столице с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на отдельных маршрутах частных перевозчиков начнется техническое тестирование электронного билета. Когда валидаторы появятся в столичных маршрутках на постоянной основе, пока неизвестно.

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