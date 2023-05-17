В Киеве в ближайшее время начнут тестировать безналичную оплату в маршрутках: известны подробности

В Киеве на отдельных маршрутах частных перевозчиков начнется техническое тестирование электронного билета. Когда валидаторы появятся в столичных маршрутках на постоянной основе, пока не известно.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "ГИВЦ", передает издание "Вечерний Киев". Безналичная оплата действует в городском коммунальном общественном транспорте и в Киевской кольцевой электричке.

"КП "ГИВЦ" совместно с частными перевозчиками города Киева разрабатывает механизм подключения маршрутных такси к единой автоматизированной системе оплаты проезда. Это длительный процесс, ведь он нуждается в тесном и постоянном взаимодействии города почти с двумя десятками частных компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками автобусами в режиме маршрутного такси", – отметили на предприятии.

Коммунальщики уточнили, что для постоянного действия электронного билета в маршрутках частные перевозчики должны оборудовать каждое транспортное средство валидаторами и подключить их к автоматизированной системе оплаты проезда. Также нужно учесть разные тарифы на маршрутах и обеспечить возможность льготного проезда для разных категорий пассажиров.

Тестирование системы планируется начать в ближайшее время на отдельных маршрутах частных перевозчиков. Речь идет только о технической составляющей интеграции маршрутных такси в общую систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

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