В Киеве общественный транспорт во время воздушной тревоги будет везти пассажиров до ближайшего укрытия

В столице с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров в ближайшее укрытие. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Это касается и частных перевозчиков.

"Решение Совета обороны города Киева. С 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. В случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия" для населения, размещенного по маршруту движения", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

"Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве", – подчеркнули в КГГА.

Кроме того, Совет обороны Киева принял решение, что с 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен. Речь идет о грузововиках общей массой более 4,5 тонн.

"Национальная гвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве проведут масштабную проверку укрытий столицы. Причиной этого стали жалобы граждан, что во время последней воздушной тревоги некоторые хранилища закрыты и киевляне не могут укрыться от опасности.

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