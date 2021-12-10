В Киеве собрали главную новогоднюю елку Украины. Фото
В Киеве рабочие собрали главную новогоднюю елку Украины. В этом году праздничное дерево будет искусственным.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Она находится на Софийской площади.
Так, рабочие полностью собрали ель и приступили к установке праздничных гирлянд в виде большой люстры. В нее вмонтировано большое количество белых лампочек. Кроме того, проводится проверка иллюминации.
Также продолжаются работы по подготовке локаций для празднования на территории Софийской площади, где уже установлено несколько домиков для новогодне-рождественской ярмарки.
Планируется, что игрушки на главную елку Украины будут вешать 14-15 декабря.
Напомним, в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.
В Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.
В Киеве для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря. Для создания этих мест привлекут частный бизнес. Кроме того, в каждом районе установят свою елку.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено более 50 локаций в разных районах столицы.