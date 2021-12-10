В Киеве собрали главную новогоднюю елку Украины. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Рабочие собрали главную ель страны

В Киеве рабочие собрали главную новогоднюю елку Украины. В этом году праздничное дерево будет искусственным.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Она находится на Софийской площади.

Главную елку страны собрали.
Софийская площадь.
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Так, рабочие полностью собрали ель и приступили к установке праздничных гирлянд в виде большой люстры. В нее вмонтировано большое количество белых лампочек. Кроме того, проводится проверка иллюминации.

Памятник Богдану Хмельницкому.
Рабочие начали устанавливать гирлянды.

Также продолжаются работы по подготовке локаций для празднования на территории Софийской площади, где уже установлено несколько домиков для новогодне-рождественской ярмарки.

Часть гирлянды в виде люстры.
Рабочие устанавливают гирлянды.

Планируется, что игрушки на главную елку Украины будут вешать 14-15 декабря.

Подготовка к праздникам продолжается.
Проверка гирлянд перед установкой.

Напомним, в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.

В Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

В Киеве для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря. Для создания этих мест привлекут частный бизнес. Кроме того, в каждом районе установят свою елку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено более 50 локаций в разных районах столицы.

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