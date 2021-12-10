В Киеве собрали главную новогоднюю елку Украины. Фото

В Киеве рабочие собрали главную новогоднюю елку Украины. В этом году праздничное дерево будет искусственным.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Она находится на Софийской площади.

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Так, рабочие полностью собрали ель и приступили к установке праздничных гирлянд в виде большой люстры. В нее вмонтировано большое количество белых лампочек. Кроме того, проводится проверка иллюминации.

Также продолжаются работы по подготовке локаций для празднования на территории Софийской площади, где уже установлено несколько домиков для новогодне-рождественской ярмарки.

Планируется, что игрушки на главную елку Украины будут вешать 14-15 декабря.

Напомним, в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.

В Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

В Киеве для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря. Для создания этих мест привлекут частный бизнес. Кроме того, в каждом районе установят свою елку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено более 50 локаций в разных районах столицы.