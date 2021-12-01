Стало известно, сколько новогодних локаций откроют в Киеве

В Киеве для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря.

Об сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА. Для создания этих мест привлекут частный бизнес.

"Столичные власти уже 7 лет подряд используют свой успешный опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес. Это, в первую очередь, позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы", – заявил Валентин Мондриевский.

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В свою очередь директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова отметила, что в скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций на Софийской и Контрактовой площадях, а также и у Арки дружбы народов. Кроме того, в каждом районе столицы будет своя елка.

В ближайшее время также будет опубликован четкий план мероприятий в столице с учетом главных праздничных событий и перекрытия движения транспорта во время праздников.

Напомним, в Киеве с 15 декабря начнут работать елочные базары. Количество точек, где можно будет приобрести сосны или ели, еще неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице в понедельник, 29 ноября, на Софийской площади коммунальщики начали собирать новогоднюю елку. В этом году она будет искусственной.