В КГГА рассказали, как обустроят новогодние локации в Киеве

В Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также праздничную локацию откроют в Мариинском парке возле эстрады Городского сада.

В Департаменте культуры КГГА отметили, тема главной праздничной локации на Софийской площади будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос.

"Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений – игрушки красного и золотого цвета", – уточнили в пресс-службе.

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Вокруг новогодней елки собираются разместить развлекательные локации. Это фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, а также сцену для выступлений. Там же посетителей будут встречать яркие кометы, которые должны будут символизировать рождественские звезды.

В ярморочный городок можно будет попасть через четыре праздничные арки с четырьмя люстрами, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому оборудуют каток.

"На Владимирском проезде будут работать ярмарка, которая будет украшена иллюминацией, и зона фудкорта, традиционная концепция которой несколько изменена, учитывая сегодняшние вызовы. Еду будут готовить в стиле "стрит-фуд": бутерброды и снеки, удобно взять и отойти, сохраняя социальную дистанцию", – резюмировали в КГГА.

в Киеве для жителей и гостей города будут доступны 14 новогодних локаций. Их откроют 16 декабря. Для создания этих мест привлекут частный бизнес. Кроме того, в каждом районе установят свою елку. С 15 декабря начнут работать елочные базары. Количество точек, где можно будет приобрести сосны или ели, еще неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.