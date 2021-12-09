Где в Киеве можно будет купить елку: названы адреса ярмарок

В Киеве 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено 56 локаций в разных районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Городской магазин". Точки будут открыты для покупателей до вечера 31 декабря.

Список адресов, где можно будет официально приобрести деревья, следующий:

Дарницкий район.

улица Бориса Гмыри

улица Александра Мишуги, 2

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")

улица Анны Ахматовой, 49

Деснянский район.

улица Каштанова, 7

улица Архитектора Николаева, 7

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улица Теодора Драйзера, 1

улица Теодора Драйзера, 2

улица Теодора Драйзера, 4

улица Теодора Драйзера, 8

улица Теодора Драйзера, 21

улица Градинская, 6

проспект Владимира Маяковского, 2

проспект Владимира Маяковского, 6

проспект Владимира Маяковского, 26

проспект Владимира Маяковского, 40

проспект Владимира Маяковского, 42

проспект Владимира Маяковского, 44

проспект Владимира Маяковского, 46

проспект Владимира Маяковского, 47

проспект Владимира Маяковского, 60/10

проспект Владимира Маяковского, 75/2

проспект Владимира Маяковского, 97

улица Шолом-Алейхема, 4

улица Шолом-Алейхема, 10-А

улица Шолом-Алейхема, 17

проспект Лесной, 28/41

проспект Лесной, 39

улица Оноре де Бальзака, 60

улица Оноре де Бальзака, 94

улица Николая Закревского, 61/2

улица Николая Закревского, 93-а

улица Электротехническая, 2

улица Электротехническая, 4

улица Электротехническая, 6

улица Электротехническая, 8

улица Радунская, 3

улица Радунская, 26/1

улица Милославская, 10-А

улица Миропольская, 2

улица Милютенко, 19

Станция метро "Лесная"

Станция метро "Черниговская"

Днепровский район.

улица Алматинская, 109

улица Петра Вершигоры, 1

улица Пражская, 1/35

улица Юрия Шумского, 1

проспект Соборности, 4

пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова

Соломенский район.

улица Медовая, 5

Шевченковский район.

улица Багговутовская, 8-10

улица Щусева, 44

пересечение улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых

пересечение улиц Игоря Турчина и Академика Туполева.

Напомним, в Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.