Где в Киеве можно будет купить елку: названы адреса ярмарок
В Киеве 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено 56 локаций в разных районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Городской магазин". Точки будут открыты для покупателей до вечера 31 декабря.
Список адресов, где можно будет официально приобрести деревья, следующий:
Дарницкий район.
улица Бориса Гмыри
улица Александра Мишуги, 2
Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
улица Анны Ахматовой, 49
Деснянский район.
улица Каштанова, 7
улица Архитектора Николаева, 7
улица Теодора Драйзера, 1
улица Теодора Драйзера, 2
улица Теодора Драйзера, 4
улица Теодора Драйзера, 8
улица Теодора Драйзера, 21
улица Градинская, 6
проспект Владимира Маяковского, 2
проспект Владимира Маяковского, 6
проспект Владимира Маяковского, 26
проспект Владимира Маяковского, 40
проспект Владимира Маяковского, 42
проспект Владимира Маяковского, 44
проспект Владимира Маяковского, 46
проспект Владимира Маяковского, 47
проспект Владимира Маяковского, 60/10
проспект Владимира Маяковского, 75/2
проспект Владимира Маяковского, 97
улица Шолом-Алейхема, 4
улица Шолом-Алейхема, 10-А
улица Шолом-Алейхема, 17
проспект Лесной, 28/41
проспект Лесной, 39
улица Оноре де Бальзака, 60
улица Оноре де Бальзака, 94
улица Николая Закревского, 61/2
улица Николая Закревского, 93-а
улица Электротехническая, 2
улица Электротехническая, 4
улица Электротехническая, 6
улица Электротехническая, 8
улица Радунская, 3
улица Радунская, 26/1
улица Милославская, 10-А
улица Миропольская, 2
улица Милютенко, 19
Станция метро "Лесная"
Станция метро "Черниговская"
Днепровский район.
улица Алматинская, 109
улица Петра Вершигоры, 1
улица Пражская, 1/35
улица Юрия Шумского, 1
проспект Соборности, 4
пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова
Соломенский район.
улица Медовая, 5
Шевченковский район.
улица Багговутовская, 8-10
улица Щусева, 44
пересечение улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых
пересечение улиц Игоря Турчина и Академика Туполева.
Напомним, в Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.