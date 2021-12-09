Где в Киеве можно будет купить елку: названы адреса ярмарок

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В Киеве 15 декабря начнут официально продавать живые ели

В Киеве 15 декабря начнут работать официальные сезонные ярмарки, где можно будет купить натуральные хвойные деревья. Всего определено 56 локаций в разных районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Городской магазин". Точки будут открыты для покупателей до вечера 31 декабря.

Список адресов, где можно будет официально приобрести деревья, следующий:

Дарницкий район.

  • улица Бориса Гмыри

  • улица Александра Мишуги, 2

  • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")

  • улица Анны Ахматовой, 49

Деснянский район.

  • улица Каштанова, 7

  • улица Архитектора Николаева, 7

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  • улица Теодора Драйзера, 1

  • улица Теодора Драйзера, 2

  • улица Теодора Драйзера, 4

  • улица Теодора Драйзера, 8

  • улица Теодора Драйзера, 21

  • улица Градинская, 6

  • проспект Владимира Маяковского, 2

  • проспект Владимира Маяковского, 6

  • проспект Владимира Маяковского, 26

  • проспект Владимира Маяковского, 40

  • проспект Владимира Маяковского, 42

  • проспект Владимира Маяковского, 44

  • проспект Владимира Маяковского, 46

  • проспект Владимира Маяковского, 47

  • проспект Владимира Маяковского, 60/10

  • проспект Владимира Маяковского, 75/2

  • проспект Владимира Маяковского, 97

  • улица Шолом-Алейхема, 4

  • улица Шолом-Алейхема, 10-А

  • улица Шолом-Алейхема, 17

  • проспект Лесной, 28/41

  • проспект Лесной, 39

  • улица Оноре де Бальзака, 60

  • улица Оноре де Бальзака, 94

  • улица Николая Закревского, 61/2

  • улица Николая Закревского, 93-а

  • улица Электротехническая, 2

  • улица Электротехническая, 4

  • улица Электротехническая, 6

  • улица Электротехническая, 8

  • улица Радунская, 3

  • улица Радунская, 26/1

  • улица Милославская, 10-А

  • улица Миропольская, 2

  • улица Милютенко, 19

  • Станция метро "Лесная"

  • Станция метро "Черниговская"

Днепровский район.

  • улица Алматинская, 109

  • улица Петра Вершигоры, 1

  • улица Пражская, 1/35

  • улица Юрия Шумского, 1

  • проспект Соборности, 4

  • пересечение улицы Сулеймана Стальского и бульвара Перова

Соломенский район.

  • улица Медовая, 5

Шевченковский район.

  • улица Багговутовская, 8-10

  • улица Щусева, 44

  • пересечение улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых

  • пересечение улиц Игоря Турчина и Академика Туполева.

Напомним, в Киеве главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря. Новогодне-рождественский ярмарочный городок на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать до 16 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 2 декабря на улице Банковой возле Офиса президента Украины начали устанавливать рождественскую ярмарку.

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