В Киеве ресторан Under Wonder готовится к тому, когда станет известно о смерти президента РФ Владимира Путина. В этот день они будут раздавать бесплатное шампанское своим посетителям.

Об этом представители ресторана сообщили на своей странице в социальной сети Instagram. Для оповещения о событии уже подготовлен специальный плакат.

"Коммунисты в скорби из-за смерти Сталина. А вашингтонский ресторан "1203" отмечает это событие приглашением на бесплатный борщ. 2022. Вся страна и цивилизованный мир, затаив дыхание, ждут конца нового тирана. А пока готовится новый арт-проект и бесплатное шампанское", – говорится в сообщении.

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Отметим, 9 марта 1953 года на ресторане "1203" в Вашингтоне, появилось объявления о раздаче бесплатного борща в честь смерти тирана Иосифа Сталина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ вновь начали гулять слухи о том, о чем настоящим украинцам говорить вслух не принято (ибо не сбудется). Якобы президент-агрессор Владимир Путин смертельно болен. У главы Кремля обнаружили рак и уже в ближайшее время он может попасть на операционный стол. А может и не попасть. История "смертельных болезней" Путина, к сожалению, столь давняя, что верить в нее – значит обманывать себя.