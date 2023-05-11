В Киеве вороны атакуют посетителей супермаркета: в чем причина агрессии птиц. Видео

В Дарницком районе Киева зафиксировали случаи нападения ворон на прохожих, когда те шли за покупками в супермаркет. Птицы внезапно налетали на граждан и били их клювами и крыльями по голове.

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Об этом сообщило ТСН. Как отметили специалисты, такое поведение пернатых типично весной (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, на Позняках местные жители зафиксировали случаи нападения ворон на людей, направлявшихся в супермаркет. Птицы неожиданно налетали на прохожих и били их клювами и крыльями по голове. По словам экспертов столичного зоопарка, весной вороны действительно могут так поступать, а причиной этого может быть то, что где-то рядом есть гнездо с птенцом.

"Вероятнее всего, где-то в кустах, на крыше магазина или у мусорки спрятано гнездо с птенцом. Так вороны защищают своих деток от возможной опасности. Вороны могут нападать на всех без разбора. Защищая птенцов, они могут бросаться на мужчин, женщин, детей. Особенно если человек идет и не замечает птичку. Также вороны атакуют кошек и собак, воспринимая их как потенциальную опасность для своих деток", – рассказал гендиректор КиевЗоо Кирилл Трантин.

По его словам, идущие в магазин прохожие должны показывать птицам, что они их видят и не боятся. В таком случае они не будут нападать.

"А еще лучше обходить место, где вороны защищают свое гнездо", – добавил Трантин.

Учитывая тот факт, что возле супермаркета всегда много людей и не все знают о вороне. Поэтому их приступы будут продолжаться, пока птенец не подрастет.

"Лучший вариант - это обходить место, где птицы охраняют свое гнездо. Вороны из видео очень рано активизировались, они гнездятся преимущественно в конце мая и становятся в этот период более агрессивными", – резюмировал Трантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева среди многоэтажек местные жители часто увидят павлинов. Экзотические птицы гуляют по двору и время от времени "поют".

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