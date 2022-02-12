В Киеве прошел масштабный Марш единства на фоне агрессии РФ. Фото и видео

В субботу, 12 февраля, в Киеве прошел Марш единства за Украину. Участники акции собрались в 14:00 в столичном парке Шевченко.

Цель мероприятия – показать всему миру, что украинцы будут оказывать сопротивление в случае вторжения России. Об этом с места события сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Участники марша принесли с собой тематические плакаты и украинскую символику. С баннерами и знаменами в руках киевляне и гости столицы прошли по центру города, выкрикивая патриотические лозунги.

На плакатах люди написали такое: "Донецк – это Украина", "Вон из Крыма и Донбасса, московские оккупанты", "Путин убийца" и "Скажите "нет" Путину".

В мероприятии приняли участие больше тысячи людей. Среди них были представители разных политических сил и патриотических организаций.

Марш закончился на Майдане Незалежности.

Напомним: ровно неделю назад в Харькове тоже прошел Марш единства. Таким образом местные жители хотели сказать всему миру, что Харьков – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Киеве состоялся Международный марш единства за Украину на фоне российской угрозы. В нем приняли участие сотни иностранцев. Также акции в поддержку нашей страны проводились в Германии и Нидерландах.