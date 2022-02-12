В Киеве прошел масштабный Марш единства на фоне агрессии РФ. Фото и видео

София Закревская
Жизнь столицы
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В Киеве прошел масштабный Марш единства на фоне агрессии РФ. Фото и видео

В субботу, 12 февраля, в Киеве прошел Марш единства за Украину. Участники акции собрались в 14:00 в столичном парке Шевченко.

Цель мероприятия – показать всему миру, что украинцы будут оказывать сопротивление в случае вторжения России. Об этом с места события сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Люди принесли национальную символику.
Видео дня
"Донецк – это Украина".

Участники марша принесли с собой тематические плакаты и украинскую символику. С баннерами и знаменами в руках киевляне и гости столицы прошли по центру города, выкрикивая патриотические лозунги.

На плакатах люди написали такое: "Донецк – это Украина", "Вон из Крыма и Донбасса, московские оккупанты", "Путин убийца" и "Скажите "нет" Путину".

Участники пришли с тематическими плакатами.
Собралось немало людей.
На Марше присутствовали и дети.
Участники Марша пришли с флагами Украины.

В мероприятии приняли участие больше тысячи людей. Среди них были представители разных политических сил и патриотических организаций.

Марш закончился на Майдане Незалежности.

Украинцы готовы противостоять агрессору.
Среди участников были представители патриотических организаций.
"Скажите "нет" Путину".
На акцию вышло больше тысячи людей.
Марш закончился на Майдане Незалежности.

Напомним: ровно неделю назад в Харькове тоже прошел Марш единства. Таким образом местные жители хотели сказать всему миру, что Харьков – это Украина.

Люди собрались в парке Шевченко.
На марш вышло больше тысячи людей.
Украинцы будут давать отпор агрессору.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Киеве состоялся Международный марш единства за Украину на фоне российской угрозы. В нем приняли участие сотни иностранцев. Также акции в поддержку нашей страны проводились в Германии и Нидерландах.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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