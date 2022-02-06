Сотни иностранцев вышли на марш единства за Украину: в центре Киева спели гимн. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 6 февраля, состоялся Международный марш единства за Украину на фоне российской угрозы. В нем приняли участие сотни иностранцев.

Один из участников акции Вадим Чиликин написал на своей странице в Facebook, что в ней приняло участие около 200 человек. Они прошли от парка Тараса Шевченко к Майдану Незалежности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Во время шествия участники акции держали флаги стран-союзников Украины. На Майдане они спели гимн Украины.

Организаторы отметили, что марш призван продемонстрировать солидарность с Украиной.

"Мы, международная общественность в Украине. Мы никуда не уходим, потому что Украина – это и наш дом", – подчеркнули они.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине комментатор потроллила президента страны-агрессора России Владимира Путина. Она сказала, что за ним наблюдает весь мир из-за стягивания войск к украинским границам.