В Киеве появился мурал, посвященный военным – операторам дронов. Фото

В Печерском районе Киева появился новый патриотический мурал, посвященный украинским защитникам. На нем изображена военнослужащая женщина-оператор, которая управляет дроном.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Увидеть рисунок на улице Лейпцигской.

"Самый свежий мурал в Киеве. На фасаде лицея изобразили оператора дрона", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть защитницу в военной форме и с шевроном в виде украинского флага, управляющего дроном. Кто является автором изображения на стене учебного заведения, неизвестно.

Напомним, в Одессе появился мурал в честь украинского Героя, которого жестоко расстреляли российские кафиры. Граффити украшает стену недалеко от торгового центра "Среднефонтанский" в Одессе. В Киеве появился мурал, отражающий единство и стойкость украинского народа. Автором стенописи стала харьковская художница Соня Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева на фасаде здания появился новый патриотический мурал. Он посвящен защитникам "Азовстали".

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