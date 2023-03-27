Сражайтесь за них, как они воевали за нас: в Киеве появился новый мурал, посвященный защитникам ''Азовстали''. Фото

В Подольском районе Киева на фасаде здания появился новый патриотический мурал. Он посвящен защитникам "Азовстали".

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Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации семей защитников "Азовстали". Увидеть работу художников можно на улице Кирилловской, 69.

"В Киеве фасад производства украсили огромным муралом в поддержку защитников "Азовстали". Коллектив Mad Heads Coffee Roasters решили поддержать защитников "Азовстали" из "Азова" чрезвычайно креативным способом – фасад заведения отныне украшает огромный мурал с напоминанием о пленении героев", – рассказали в Ассоциации.

Сообщается, что работа над муралом продолжалась несколько дней, и теперь стены заведения стали красноречивым напоминанием о плене более 700 защитников "Азовстали", который на сегодняшний день длится уже более 10 месяцев.

На мурале изображены руки в кандалах, а рядом с ним написали: "Сражайтесь за них, как они воевали за нас".

Напомним, в Одессе появился мурал в честь украинского Героя, которого жестоко расстреляли российские оккупанты. Граффити украшает стену недалеко от торгового центра "Среднефонтанский" в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появился мурал, отражающий единство и стойкость украинского народа. Автором стенописи стала харьковская художница Соня Морозюк.

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