''Что круче, чем семья в 44 млн?'' В Киеве появился мурал, посвященный единству украинского народа. Фото

В Киеве появился мурал, который отображает единство и стойкость украинского народа. Автором стенописи стала харьковская художница Соня Морозюк.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Информирует Киев". Отныне стену тома украшает вдохновляющая надпись "Что круче, чем семья в 44 млн?".

Так, киевляне смогут полюбоваться на патриотическую надпись на доме, которая олицетворяет силу духа украинского народа, несокрушимость веры и единство всех жителей нашей страны.

Инициатором и автором картины, запечатленной на мурале, стала харьковская художница Соня Морозюк.

Мурал "Что круче, чем семья в 44 млн?" находится на улице Мечникова, 16, недалеко от стадиона "Олимпийский".

Он создан по мотивам одноименной картины с глубоким содержанием единства для украинцев: о солдатах на передовой и в тылу, о взаимоподдержке и совместных усилиях ради нашей победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе появился уникальный патриотический мурал, который назвали "Зов рода". На нем на фоне традиционного украинского орнамента, выполненного красной краской, изображены белые аисты.