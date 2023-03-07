В Одессе появился мурал в честь расстрелянного оккупантами украинского пленника. Фото

В Одессе появился мурал в честь украинского Героя, которого жестоко расстреляли российские оккупанты. Граффити украшает стену неподалеку от торгового центра "Среднефонтанский" в Одессе.

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Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Как стало известно, мурал нарисовали уличные художники из команды LBWS, известные одесситам по колоритным патриотическим котикам, которые стали одним из символом несокрушимости нашего города и в целом украинского народа.

"Одесса. Улица Среднефонтанская. Слава Героям!" – написал Братчук.

Напомним, что 7 марта в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины также было обнародовано вероятное имя Героя со страшного видео. Там отметили, что это мог быть Тимофей Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады, связь с которым также исчезла в районе Бахмута. Шадура с 3 февраля считается пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Украину всколыхнуло видео, на котором оккупанты расстреляли безоружного украинского военного после того, как он отказался снять шеврон ВСУ и сказал "Слава Украине!".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти убийц защитника, а омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое военное преступление.

Между тем, в России бурно отреагировали на видео расстрела безоружного украинского военнопленного. Россияне в сети устроили шабаш, выдвигая циничные версии преступления.