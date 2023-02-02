В Киеве появились точки с бесплатным доступом к WI-FI, работающие при отключении света: подробности и адреса

В Украине появились точки с бесплатным доступом к WI-FI, которые будут работать даже в условиях временного отсутствия электропитания. В частности, их можно найти и в Киеве.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании "Укртелеком". Доступ к сети интернет будет возможен на скорости до 20 Мбит/с.

"Укртелеком" обеспечивает предоставление бесплатного WI-FI для населения из собственных распределительных шкафов даже в условиях временного отсутствия электропитания. Ознакомьтесь с перечнем адресов, где есть техническая возможность подключения к энергонезависимому бесплатному WI-FI, загрузив список или посмотрев на карте", – говорится в сообщении.

Добавим, что в случае длительных отключений света украинцы могут потерять возможность готовить еду. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В этой связи важно запастись как продуктами, которые будут одновременно сытными и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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