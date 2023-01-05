Куда жаловаться украинцам, если долго нет электроэнергии или не соблюдают график: инструкция 

Украинцы в случае, если им отключают электроэнергию на длительное время либо не за графиком, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда можно жаловаться?

Если в графике сказано, что электроэнергию отключают не более чем на шесть часов, при этом у вас нет электроэнергии дольше, вы имеете право пожаловаться на компанию, которая ответственна за подачу электроэнергии (оператор распределительной системы, ОРС). Но перед этим стоит убедиться:

что на сайте вашей компании (обленерго, электросетей) нет информации о том, что по вашему адресу проходят аварийные работы (аварийные отключения);

что в вашем доме не повреждена электропроводка (на этот вопрос может ответить управляющая компания либо представитель ОСМД).

В первую очередь стоит письменно обратиться к своему ОРС. Горячие линии часто перегружены, кроме того, у операторов нет точной информации по каждому адресу. После письменного обращения на почту, в соцсети или на сайте компании вашу жалобу должны рассмотреть.

Если же вы убедились, что у вас нет поломки и аварийного отключения, пожаловаться можно регулятору – НКРЭКУ.

Какой должна быть жалоба?

Жалобу можно подать письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или на телефонную :+380 (44) 204-70-27.

Письменное обращение передается в Национальную комиссию лично или через уполномоченное им лицо по адресу:03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Письменное обращение также может быть отправлено на почту: [email protected]

В обращении должна быть указана фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты.

В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. При отправке электронного обращения не требуется применение электронной цифровой подписи. Также заявления можна подавать в Минэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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