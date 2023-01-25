В ДТЭК рассказали, почему в Киевской области происходят длительные отключения света

В Киевской области продолжительность отключения света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей области призвали потреблять электроэнергию сознательно.

"После российской атаки 14 января в регионе сохраняется дефицит электроэнергии. Поэтому "Укрэнерго" предоставляет операторам систем распределения лимиты потребление для сохранения работы энергосистемы. На Киевщине лимит составляет 50% от потребностей всей области, из которых только 27% можно направить населению и малому бизнесу , поскольку остальные уходят на критическую инфраструктуру и промышленность, которая выполняет важные функции", – сообщили в ДТЭК.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 25 января, продолжают применять стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы еще раз призывали потреблять электроэнергию экономно.

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