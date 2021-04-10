В Киеве полиция ловила неадекватного мужчину со змеями на шее. Фото

В Киеве сотрудники патрульной полиции задержали пьяного мужчину с двумя змеями на шее.

Агрессивный киевлянин гулял по городу и приставал к прохожим, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Змеи вели себя беспокойно из-за холода, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля. Заметили его на улице Клавдиевской и вызвали полицию.

"Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи – также не сказал, поэтому патрульные задержали мужчину и доставили в райотдел", – говорится в сообщении.

Также патрульные связались с организацией UAnimals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный приют.

На нарушителя полицейские составили материалы по ст.89 (Жестокое обращение с животными) и по ст.178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) КУпАП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, австралийский специалист по ловле змей озадачил пользователей соцсетей, опубликовав видео со змеей, которая спряталась среди обуви.