У Києві поліція ловила неадекватного чоловіка зі зміями на шиї. Фото

У Києві співробітники патрульної поліції затримали п'яного чоловіка з двома зміями на шиї.

Агресивний киянин гуляв по місту й чіплявся до перехожих, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Змії поводилися неспокійно через холод, що, найімовірніше, змусило чоловіка покласти їх на дах чужого автомобіля. Помітили його на вулиці Клавдіївській і викликали поліцію.

"Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився назвати патрульним своє ім'я і поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії – також не сказав, тому патрульні затримали чоловіка і доправили в райвідділ", – ідеться в повідомленні.

Також патрульні зв'язалися з організацією UAnimals, яка займається правами тварин, щоб вони оглянули змій і допомогли знайти їм тимчасовий притулок.

На порушника поліцейські склали матеріали за ст.89 (Жорстоке поводження з тваринами) і за ст.178 (Поява в громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, австралійський фахівець із ловлі змій спантеличив користувачів соцмереж, опублікувавши відео зі змією, яка сховалася серед взуття.